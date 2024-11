POL-RT: Mann aus Fenster gestoßen (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Einbruch in Bar In eine Bar in der Metzgerstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 18.10 Uhr, drang ein Unbekannter in die Bar ein und machte sich an den dortigen Spielautomaten zu schaffen. Wie viel Geld der Täter aus den Geräten entwendete, steht noch nicht fest. Außerdem ...

