POL-RT: Polizeibeamte angegriffen; Verkehrskontrollen; Pkw aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Unter Alkoholeinfluss geflüchtet; Nächtlicher Knall; Diebstahl; Einbruch; Gartenhausbrand; Feuerwerk gezündet

Reutlingen (ots)

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei seit Sonntagnachmittag gegen einen 42-Jährigen. Der Mann hatte zuvor in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Ringelbachstraße randaliert, woraufhin Zeugen gegen 17 Uhr die Polizei verständigten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verhielt sich der stark alkoholisierte Mann weiter äußerst aggressiv und spuckte in Richtung der Beamten. Da dieser nicht beruhigt werden konnte und im Begriff war, nach einem Messer zu greifen sowie einen Wischmopp als Schlagwerkzeug zu benutzen, wurden dem Aggressor Handschließen angelegt. Hierbei leistete er massiven Widerstand. Sowohl der 42-Jährige, als auch eine Polizeibeamtin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Auch auf dem Weg zu einem hinzugerufenen Rettungswagen trat der Mann nach den Polizeibeamten und bespuckte diese. Auf Anordnung der Staatsanwalt wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Sein Messer wurde beschlagnahmt. Er selbst verbrachte nach der medizinischen Versorgung in einer Klinik die Nacht im Polizeigewahrsam. (gj)

Metzingen (RT): Verkehrskontrollen der Polizei

Mehr als 30 festgestellte Verstöße sind die Bilanz von am Samstag im Stadtgebiet von Metzingen durchgeführten Kontrollen der Verkehrspolizei Tübingen. An zwei zwischen 13 Uhr und 17 Uhr eingerichteten Kontrollstellen überprüften die eingesetzten Beamten Fahrzeuge sowie deren Lenker unter anderem auf Zustand und Verkehrstüchtigkeit. Ein Mann sieht einem Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit am Steuer entgegen. Der PKW-Lenker war mit seinen zwei Kindern und einem vorläufigen Atemalkoholwert von über einem Promille unterwegs. Der Führerschein des Mannes wurde noch im Laufe der Kontrolle sichergestellt. Ein LKW-Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurden 18 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht festgestellt und weiter sechs Verstöße gegen die vorgeschriebene Kindersicherung. Ein Säugling wurde dabei ohne jegliche Sicherung auf dem Beifahrersitz befördert. An zwei Fahrzeugen war aufgrund nicht zugelassener technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. So erwartet einen Fahrer eine Anzeige aufgrund von unnötigem Lärm, da er die Schalldämpferanlage an seinem Fahrzeug trotz Verbots geöffnet hatte. Auch ein Verstoß gegen die Ladungssicherung eines LKW wurde geahndet. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (js)

Metzingen (RT): Auto aufgebrochen

Am Sonntag wurde auf einem Parkplatz in der Eisenbahnstraße ein Fahrzeug aufgebrochen. Gegen 17.45 Uhr meldete ein Zeuge beim Polizeirevier Metzingen die eingeschlagene Seitenscheibe eines dort parkenden Renault Twingo. Da der Halter weder vor Ort, noch telefonisch erreichbar war, wurde das Fahrzeug abgeschleppt und durch die Polizei in Verwahrung genommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Navigationsgerät aus dem Fahrzeug entwendet. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (js)

St. Johann (RT): Senior mit Pkw verunglückt

Ein 82-Jähriger hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Der Mann befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit seinem VW T-Cross die L380 von Würtingen in Richtung Eningen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand geriet sein Wagen im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach links in den angrenzenden Grünstreifen. Der Senior fuhr zunächst an einer dortigen leicht abfallenden Böschung weiter und prallte dann gegen einen Baum. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb schließlich neben einem Feldweg auf dem Dach liegen. Zeugen konnten den Mann aus seinem Fahrzeug befreien und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgen. Im Anschluss wurde der Verletzte in eine Klinik gebracht. Sein Wagen musste mit Hilfe eines Autokrans geborgen werden. Der wirtschaftliche Schaden am Pkw wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. (gj)

Eningen unter Achalm (RT): Reh ausgewichen und Unfall verursacht

Am Sonntagabend soll es aufgrund eines Rehs zu einem Unfall gekommen sein. Ein 22-Jähriger war mit seinem Opel Insignia gegen 20.00 Uhr auf der L380 von Eningen in Richtung St. Johann unterwegs, als im Bereich der Erddeponie Renkenberg ein Reh von rechts kommend die Fahrbahn überqueren wollte. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wich der junge Mann nach rechts aus, kam dabei in den Grünstreifen und kollidierte in der Folge mit einem Erdhügel und der Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch berauschende Substanzen fest, woraufhin der 22-Jährige eine Blutentnahme abgeben musste. Der Sachschaden an Pkw und Leitplanke beläuft sich auf zirka 21.000 Euro. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. (js)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Unter Alkoholeinfluss Unfallflucht begangen (Zeugenaufruf)

Eine mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Pkw-Lenkerin hat am Sonntagnachmittag eine Unfallflucht begangen. Die Frau war gegen 17.50 Uhr an der Aral-Tankstelle in der Plieninger Straße mit ihrem MG gegen einen bislang unbekannten Pkw gefahren und anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern, geflüchtet. Kurze Zeit später teilte sie den Vorfall dann telefonisch der Polizei mit. Die Beamten stellten jedoch während der Unfallaufnahme bei der 60-Jährigen Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über ein Promille. Die Frau musste sich daraufhin nicht nur einer Blutentnahme unterziehen, sondern auch sofort ihren Führerschein abgeben. An ihrem Wagen war ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei das noch unbekannte, durch den Unfall ebenfalls beschädigte Fahrzeug an der Tankstelle. Hinweise dazu bitte an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3. (gj)

Esslingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Sonntagvormittag ereignet. Gegen 11.40 Uhr war eine 35 Jahre alte Frau mit einem Skoda auf der Überleitung von der Vogelsangbrücke herkommend in Richtung Maillestraße unterwegs. Dabei erkannte sie offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 29-Jährige ihren Mini an der dortigen Stoppstelle verkehrsbedingt zum Stehen gebracht hatte. Der Skoda kollidierte in der Folge mit dem Heck des Mini, wobei sich die 29-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau. Die beiden Autos waren fahrtauglich geblieben. (mr)

Reichenbach (ES): Alkoholisiert mit dem Rad gestürzt

Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, alleinbeteiligt in der Bahnhofstraße gestürzt. Der 55-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (gj)

Reichenbach (ES): Lautes Knallgeräusch

Ein lauter Knall hat am Sonntagabend, kurz vor 19.30 Uhr, zum Einsatz mehrerer Streifenwagen geführt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie im Bereich der Hauptstraße ein lautes, knallartiges Geräusch sowie eine Rauchentwicklung wahrgenommen hatten. Eine sofortige Überprüfung hinsichtlich der möglichen Ursache verlief ergebnislos. (gj)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Dieb in der Umkleide

Ein unbekannter Dieb hat am Sonntagnachmittag in der Trampolinhalle in der Straße Weilerhau sein Unwesen getrieben. Im Zeitraum zwischen 16 und 18 Uhr brach er einen Spind im Umkleidebereich der Halle auf, in den ein Besucher der Sprungbude Kleidung und Wertsachen eingeschlossen hatte. Als der Mann um 18 Uhr zu seinem Spind kam, stellte er die gewaltsam geöffnete Tür und das Fehlen seiner Geldbörse mitsamt Bargeld und persönlicher Dokumente sowie seiner Jacke und Schuhe fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Wendlingen (ES): In Schule eingedrungen

Zu einer Schule in der Neuffenstraße sind Einsatzkräfte des Polizeireviers Nürtingen am Sonntagnachmittag ausgerückt, nachdem Zeugen gegen 17.10 Uhr Licht und Personen im Gebäude wahrgenommen und über Notruf die Polizei alarmiert hatten. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen wurden an dem Gebäude mehrere offenstehende Fenster festgestellt. Mehrere Personen flüchteten zu Fuß in Richtung Kirchheim. Im Zuge der Fahndung konnten drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Wendlingen, inwieweit sie etwas mit dem unberechtigten Eindringen in das Schulgebäude zu tun haben und ob aus dem dort teilweise durchsuchten Mobiliar etwas gestohlen wurde, dauern noch an. (ak)

Rottenburg (TÜ): Brand eines Gartenhauses

Der Brand eines Gartenhauses auf einem Grundstück außerhalb von Ergenzingen, nördlich der Baisinger Straße, hat am frühen Montagmorgen, gegen vier Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Bekämpfung des Feuers anrückte, bei dem das Gartenhaus völlig zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Hierbei wird auch geprüft, ob der Betrieb eines Holzofens durch den Eigentümer am Sonntagabend mit dem späteren Brand in Zusammenhang stehen könnte. (ak)

Rottenburg (TÜ): Feuerwerk gezündet

Ein illegales Feuerwerk hat in der Nacht zum Montag die Polizei auf den Plan gerufen. Anwohner hatten kurz nach Mitternacht ein Feuerwerk im Bereich des Schloß gemeldet. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten keine Personen an der Anschrift angetroffen werden. Es fanden sich lediglich Reste von Feuerwerksbatterien auf der Fahrbahn. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (gj)

