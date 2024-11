Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gewahrsam, Ladendiebstahl, versuchter Raub, Einbrüche, Brand mit Todesfolge, Verkehrsunfall, Trunkenheitsfahrt mit Bestechungsversuch

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein 25 -jähriger Mann hat am Samstagabend im Reutlinger Teilort Betzingen einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen ausgelöst. Der 25 -Jährige befand sich gegen 20 Uhr zunächst im Bürgerhaus Zehntscheuer in der Mußmehlstraße, wo eine Veranstaltung stattfand. Der 25 -Jährige hielt sich hier ungebeten auf, weswegen er durch die Veranstalter aufgefordert wurde, die Zehntscheuer zu verlassen. Der Mann reagierte darauf aggressiv und zeigte sich uneinsichtig. Im weiteren Verlauf beschädigte er mutwillig die Windschutzscheibe eines in der Nähe abgestellten Fahrzeugs, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Eine 24 Jahre alte verängstigte Passantin, welche sich vor dem 25 -Jährigen in Sicherheit bringen wollte, verletzte sich beim Wegrennen ohne Fremdeinwirkung am Bein. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste sie durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Der Randalierer selbst hatte sich noch vor Eintreffen der Streifenbesatzungen in unbekannte Richtung entfernt. Er konnte jedoch etwa eine Stunde später in der Reutlinger Innenstadt festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde im Anschluss einer Fachklinik überstellt.

Metzingen (RT): Ladendiebe festgenommen

Nach dem Diebstahl zahlreicher Bekleidungsstücke am frühen Samstagabend ermittelt das Polizeirevier Metzingen aktuell gegen drei männliche Ladendiebe. Gegen 17.40 Uhr entwendete ein 24 -Jähriger gemeinsam mit zwei 19 Jahre alten Männern in einem Ladengeschäft der Metzinger Outletcity mehrere Bekleidungsstücke im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Hierfür entfernten die drei Täter die entsprechenden Warensicherungen, konnten jedoch bei der Ausführung des Diebstahls überführt werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der 24 -Jährige aus dem Trio bereits Ende Oktober in selbigem Verkaufsraum Ware im Wert von ca. 250 Euro entwendet hatte. Hier war ihm jedoch unerkannt die Flucht gelungen. Die drei Männer wurden nach erfolgter Festnahme zur Durchführung der Folgemaßnahmen zum Polizeirevier Metzingen verbracht. Die Durchsuchung ihres Autos nach weiterem Diebesgut verlief negativ. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Täter auf die Straße entlassen. Sie müssen sich nun jedoch strafrechtlich für den gemeinschaftlichen Diebstahl verantworten.

Esslingen (ES): Versuchter Raub

Am Sonntag gegen 02 Uhr ist es in Esslingen im Bereich der Bushaltestelle Schelztorstraße zu einem versuchten Raubdelikt gekommen. Zwei männliche Personen packten die 31- jährige Geschädigte an der Jacke und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Geschädigte kein Geld herausgab, wurde sie von einem der Täter noch kurzzeitig gewürgt, woraufhin die Täter ohne Beute in Richtung Berliner Straße flüchteten. Die beiden Täter sollen ca. 25 Jahre alt gewesen sein, wobei einer auffällig weiße Nike-Schuhe, ein weißes Cap mit Muster sowie einen auffällig zweigeteilten Bart getragen haben soll. Beide Täter hatten eine südländische Erscheinung.

Esslingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Oberesslinger Straße sind bislang unbekannte Täter am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr eingebrochen. Nach Aufhebeln eines Fensters auf der Rückseite des Hauses gelangte die Täterschaft in das Gebäude, wo in mehreren Räumen Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Den Tätern fiel Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände.

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Dettinger Straße ist nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen Freitag, 03 Uhr und Samstag, 11 Uhr eingebrochen worden. Im Lokal wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und Münzgeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens können ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt-Harthausen (ES): Bei Küchenbrand verstorben

Am Samstag um 20.25 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem gemeldeten Brand in einem Mehrfamilienhaus im Neuffener Weg ausgerückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es in der Küche einer Dachgeschosswohnung nach einer Fettexplosion zu einem Brand gekommen, bei welchem sich eine Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich alleine in der Wohnung befand, tödliche Verletzungen zuzog. Der Brand selbst blieb im Wesentlichen auf die Küche beschränkt, die weiteren Wohnungen des Gebäudes blieben bewohnbar und konnten nach dem Durchlüften durch die Feuerwehr gegen 23 Uhr wieder bezogen werden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Identität der Frau und den Brandumständen aufgenommen. Die Identifizierungsmaßnahmen, ob es sich bei der Frau um eine der beiden Wohnungsinhaberinnen handelt, dauern noch an. Die Feuerwehr Filderstadt war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

Dettenhausen (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Leichte Verletzungen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Dettenhausen ereignet hat. Gegen 2.20 Uhr befuhr eine 26 -jährige Smart-Lenkerin die L1208 von Bebenhausen kommend in Fahrtrichtung Dettenhausen. Hierbei kam das Fahrzeug der 26 -Jährigen aus bislang ungeklärten Umständen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Grünstreifen und kollidierte letztlich mit einem Baum. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die leichtverletzte Fahrzeuglenkerin nach medizinischer Erstversorgung in eine nahegelegene Klinik. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro. Fremdschaden entstand nicht. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des verunfallten Fahrzeugs beauftragt. Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit ergaben sich nach ersten Ermittlungen nicht.

Mössingen (TÜ): Bestechungsversuch nach Trunkenheitsfahrt

Ein betrunkener Fahrzeuglenker hat am Samstagabend versucht, Polizeibeamte zu bestechen, um sich so dem Strafverfahren zu entziehen. Gegen 22:30 Uhr wurde der 38 -jährige Fahrer mit seinem Mercedes durch eine Polizeistreife im Tulpenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem konnte der 38 -Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers. Durch das Anbieten eines dreistelligen Geldbetrages versuchte der 38 -Jährige vergeblich, die eingesetzten Polizisten von einer Strafanzeige abzuhalten. Der Fahrer musste sich stattdessen einer Blutprobe unterziehen und sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen versuchter Bestechung und diversen Verkehrsstraftaten entgegen.

