Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schaden verursacht und abgehauen

Bachem (ots)

Am 18.10.2024, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Quellenstraße in 66679 Losheim am See OT Bachem. Am beschädigten Pkw entstand ein Schaden am linken Fahrzeugspiegel und am vorderen, linken Radkasten. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Er müsste den Schaden am rechten Spiegel / an der rechten Fahrzeugseite haben. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls endete gerade ein Fußballspiel, was in den umliegenden Straßen zu einem erhöhtem Verkehrsaufkommen führte. Hinweise zu dem Verursacher können der PI Nordsaarland gemeldet werden.

