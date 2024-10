Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schwerer Unfall auf der B268

66679 Losheim am See (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.10.2024 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B268 in Höhe 66679 Losheim-Bergen. Ein 22-jähriger aus der Gde. Losheim am See kam aus Richtung Landesgrenze Rheinland-Pfalz und wollte mit seinem Ford-Focus nach Bergen abbiegen. Hier übersah er den bevorrechtigten Skoda Octavia, welcher aus der Gegenrichtung, von Losheim nach Britten, unterwegs war. Der Skoda war mit einem 25-jährigen Fahrer aus Wadern besetzt. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des Abbiegenden. Der Ford schleuderte zunächst gegen die Fahrerseite eines dritten Pkw, Peugeot Boxer, welcher im Einmündungsbereich B268/Bergener Straße stand, prallte danach von diesem ab und kam auf dem Fahrzeugdach in Unfallendstellung. Der Ford-Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack gerettet werden und kam in ein Krankenhaus. Der Skoda-Fahrer musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide hatten jedoch nach erstem Kenntnisstand keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. Der 60-jährige Peugeot-Fahrer kam mit einem Schrecken davon. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde vor Ort ein Spurensicherungs- und Vermeidbarkeitsgutachten durchgeführt, um den angenommenen Unfallhergang zweifelsfrei zu bestätigen. An den Pkw entstand größtenteils Totalschaden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Strecke blieb von 06:30 Uhr bis 13:00 Uhr vollgesperrt.

