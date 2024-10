Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Fluchtunfall mit alkoholischer Beeinflussung auf der L147 zwischen Primstal und Theley, im Baustellenbereich in Höhe Einmündung Selbach.

Nonnweiler-Primstal (ots)

Am Abend des 07.10.2024, gegen 23:50 Uhr, ereignete sich auf der L147 zwischen Primstal und Theley ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine 27-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die Strecke in Fahrtrichtung Theley. Im Einmündungsbereich Selbach überfuhr sie die Sperrfläche der dortigen Baustelle und kollidierte mit mehreren Warnbaken. Dadurch wurde ihr Fahrzeug erheblich beschädigt, so dass an der Unfallstelle mehrere Teile der Frontstoßstange zurück blieben und offensichtlich ein Reifen geplatzt war. Trotz der Schäden setzte die Frau ihre Fahrt fort, bevor sie ca. 500m weiter von der Straße abkam und mit ihrem Fahrzeug im Grünstreifen liegen blieb. Die Frau stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Auf der Dienststelle in Wadern wurde bei der aus des Gemeinde Nonnweiler stammenden Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten. Gegen die Frau wurden nun Strafverfahren wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung bzw. Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

