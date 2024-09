Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin in Waldhölzbach. Gesucht wird ein gelber Kleinwagen mit SLS Kreiskennung.

Waldhölzbach (ots)

Am Sonntag 22.09.2024, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem gelben PKW und einer Fahrradfahrerin in der Ortsdurchfahrt Waldhölzbach. Die 69-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem E-Bike die Waldhölzbacher Straße in Waldhölzbach in Fahrtrichtung Scheiden. In Höhe der Einmündung "Kunengarten" bog ein gelber PKW auf die Waldhölzbacher Straße ab und fuhr ebenfalls in Richtung Scheiden. Beim Vorbeifahren an der vor ihm fahrenden Fahrradfahrerin, stieß dieser mit ihr zusammen. Die Fahrradfahrerin kam auf der Straße zu Fall und verletzte sich hierbei. Sie zog sich multiple Prellungen zu. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Scheiden fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die verletzte Fahrradfahrerin und ihr Ehemann, welcher ebenfalls mit seinem Fahrrad voraus gefahren war, konnten das flüchtige Fahrzeug als einen gelben Kleinwagen, mit SLS Kreiskennzeichen, beschreiben. Fahrzeugführer soll ein älterer Mann gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zu dem flüchtigen Fahrzeug können an die PI Nordsaarland, unter der Tel.: 06871-90010, gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell