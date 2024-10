POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht

66679 Losheim am See (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17.10.2024 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B268 in Höhe 66679 Losheim-Bergen. Ein 22-jähriger aus der Gde. Losheim am See kam aus Richtung Landesgrenze Rheinland-Pfalz und wollte mit seinem Ford-Focus nach Bergen abbiegen. Hier übersah er den bevorrechtigten Skoda Octavia, welcher aus der Gegenrichtung, von Losheim nach Britten, unterwegs ...

