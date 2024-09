Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 20.09.2024 "Lagehalle eines Fahrradgeschäfts in Brand gesetzt" - 34-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie bereits mit Pressemeldung vom 20.09.2024 berichtet, geriet in der Nacht vom 19.09. auf den 20.09.2024 die Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts in der Kaiserstraße in Bruchsal in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits Teile des Hallendachs in Vollbrand und starker Rauch drang in die Verkaufsräume ein. Der Sachschaden belief sich auf rund 50.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer wohl im Außenbereich des Lagers ausgebrochen. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung als Brandursache aus.

Bei der Untersuchung des Brandorts sowie den weitergehenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 34-jährigen Mann. Polizeibeamten nahmen den Verdächtigen am Dienstag in Bruchsal fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde er am Mittwochnachmittag der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Diese erließ wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal dauern weiter an. Unter anderem prüfen die Beamten einen möglichen Tatzusammenhang zu zurückliegenden Brandereignissen in Bruchsal.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Bollinger, Polizeipräsidium Karlsruhe

