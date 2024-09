Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Cannabis und Waffen in Wohnung gefunden - 34-Jähriger in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Durlach stellte die Polizei bei einem 34-jährigen Mann eine nicht geringe Menge an Cannabis und mehrere Waffen sicher. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Aufgrund eines Hinweises hatte die Kriminalpolizei bereits im August 2024 die Ermittlungen gegen den 34-Jährigen wegen des Verdachts des Rauschmittelhandels aufgenommen. Auf Anordnung des Amtsgerichts Karlsruhe durchsuchten die Beamten am Donnerstagmorgen dessen Wohnung in der Palmaienstraße und stellten Marihuana in nicht geringen Mengen, eine hohe Bargeldsumme und mehrere Waffen fest. Bei den Gegenständen handelt es sich unter anderem um eine scharfe Pistole, ein Luftdruckgewehr, verschiedene Schlagwaffen und Abwehrsprays.

Der 34-Jährige wurde am vergangenen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, welche Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dauern an.

Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

