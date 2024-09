POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Durlach stellte die Polizei bei einem 34-jährigen Mann eine nicht geringe Menge an Cannabis und mehrere Waffen sicher. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. ...

mehr