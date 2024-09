Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Karlsbad / Langensteinbach (ots)

Aktuell kommt es vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten im Bereich Karlsbad. Die Anrufer geben sie als Kriminalbeamte aus und berichten von derzeit laufenden Polizeieinsätzen in der Nachbarschaft. Im weiteren Verlauf des Telefongesprächs fragen die vermeintlichen Betrüger nach Bargeld und Wertgegenständen, um diese dann angeblich in Sicherheit bringen zu wollen. Die Polzei Karlsruhe rät in solchen Fällen das Telefongespräch sofort zu beenden, keinerlei Auskünfte zu erteilen und sodann die Polizei via Notruf 110, über den Sachverhalt in Kenntnis zu setzen.

Corinna Ebert

Führungs- und Lagezentrum Karlsruhe

