Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldmünzen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Freitag (13.09.2024) ein Ehepaar im Alter von 81 und 85 Jahren um mehrere Zehntausend Euro betrogen. Ein unbekannter Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, suggerierte dem Ehepaar, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu zahlen sei. Unter einem Vorwand wurde die 81-jährige Ehefrau zum Karl-Olga-Krankenhaus gelockt. Während deren Abwesenheit übergab der 85-jährige Ehemann gegen 17:20 Uhr an seiner Wohnungstüre in der Karl-Schurz-Straße einen Umschlag mit mehreren Goldmünzen an eine unbekannte Abholerin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905777 bei der Kriminalpolizei zu melden.

