POL-S: 34-Jährige versucht auszurauben - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag (12.09.2024) in der Heusteigstraße gegen die Windschutzscheibe eines am Straßenrand geparkten VW geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 30 Jahre alte Besitzer eines VW stellte sein Fahrzeug gegen 21.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 106 ab. Als er um 07.15 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte ...

mehr