POL-S: Nach Unfall davon gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag (12.09.2024) in der Heusteigstraße gegen die Windschutzscheibe eines am Straßenrand geparkten VW geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 30 Jahre alte Besitzer eines VW stellte sein Fahrzeug gegen 21.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 106 ab. Als er um 07.15 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

