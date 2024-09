POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Ein unbekannter Mann soll am Donnerstagabend (12.09.2024) eine 21-jährige Frau in der Heilbronner Straße sexuell belästigt haben. Die junge Frau saß gegen 19.00 Uhr auf den Treppenstufen vor ihrem Wohnhaus, als der Unbekannte hinter ihr stand und dort an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die 21-Jährige ein Bild von dem Mann machen wollte, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der ...

mehr