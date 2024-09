POL-S: Brand vor Turnhalle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (10.09.2024) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich in der Filderstraße vor einer Frau entblößt zu haben. Der Tatverdächtige soll gegen 06.40 Uhr an das Beifahrerfenster einer 51-jährigen Frau geklopft haben, als diese verkehrsbedingt mit ihrem Auto an einer Ampel wartete. ...

mehr