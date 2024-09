POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Oberhonnefeld - Gierend und Neustadt (Wied) (ots) - Am Mittwoch kam es im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Für die Aufklärung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 256 in Oberhonnefeld - Gierend eine Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher befuhr die Bundesstraße in Richtung Straßenhaus. In Höhe der Einmündung Weyerbuscher Weg in ...

