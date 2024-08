POL-PPRP: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmittag (18.08.2024) kontrollierten Polizeikräfte gegen 11:30 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin in der Heinigstraße. Am Auto der Frau waren frische Schäden vorhanden. Außerdem war die Frau deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Sie gab selbst an, zuvor gegen eine Absperrung auf der Kurt-Schumacher-Brücke gefahren zu sein. Dort konnte auch ein ...

