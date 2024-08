Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmittag (18.08.2024) kontrollierten Polizeikräfte gegen 11:30 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin in der Heinigstraße. Am Auto der Frau waren frische Schäden vorhanden. Außerdem war die Frau deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Sie gab selbst an, zuvor gegen eine Absperrung auf der Kurt-Schumacher-Brücke gefahren zu sein. Dort konnte auch ein passender Schaden gefunden werden. Der entstandene Schaden an der Absperrung wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Frau überprüfen.

