Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Kleinkraftrad gestürzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, dem 17.08.2024, gegen 22:20 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Bürstadt mit einem Kleinkraftrad die Wredestraße in Fahrtrichtung Heinigstraße. Dabei stieß er gegen die baulichen Abtrennungen des Radweges und stürzte. Sowohl der Fahrer, als auch seine 36-jährige Sozia zogen sich Schürfwunden an Armen und am Kinn zu. Die beiden wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell