Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 17.08.2024, gegen 00:30 Uhr traf ein 24-jähriger Mann in der Weißenburger Straße auf eine fünfköpfige Personengruppe. Diese schlugen und traten unvermittelt auf ihn ein und versuchten den jungen Mann auszurauben. Erst nachdem ein Zeuge dem 24-Jährigen zur Hilfe eilte, ließen die Täter von ihm ab und konnten unerkannt flüchten. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Zur Tätergruppe gehörten vier Männer und eine Frau im Alter von 18-20 Jahren. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

