Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer durch Unfall leichtverletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 16.08.2024, gegen 11:45 Uhr ereignete sich in der Mundenheimer Straße ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer befuhr den Radweg der Mundenheimer Straße, von der Böcklingstraße kommend in Fahrtrichtung Wittelsbachstraße. Zur gleichen Zeit öffnete der Beifahrer eines parkenden Autos die Beifahrertür und übersah hierbei den vorbeifahrenden Radfahrer. Dieser zog sich beim Zusammenstoß mit der Tür eine stark blutende Verletzung an der Schulter zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Rad entstand ein Sachschaden von rund 200EUR.

