POL-PDNW: Gestohlener Roller aufgefunden

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am Montag, dem 05.08.2024, gegen 14:30 Uhr, konnte durch eingesetzte Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein entwendeter Roller im Bereich der Kaiserslauterer Str. in Bad Dürkheim aufgefunden werden. An dem Roller, Farbe blau, Marke Malaguti waren gestohlene Versicherungskennzeichen montiert. Bislang konnte der Roller noch keiner Straftat zugeordnet werden. Der Eigentümer kann sich gerne mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

