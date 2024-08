Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Eine 80-jährige Frau aus Bad Dürkheim wurde am Mittwoch, den 07.08.2024, gegen 14 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls. Die bisher unbekannten männlichen Täter gaben sich als Handwerker aus, welche eine Überprüfung des Wasserdruckes im Wohnanwesen durchführen müssen. Nachdem die Geschädigte die Täter in ihr Haus gelassen hatte, wurde diese durch einen der Täter in ein Gespräch im Badezimmer verwickelt und abgelenkt. Währenddessen suchte der andere Täter das Anwesen nach Wertgegenständen ab. Nach Vollendung der Tat verabschiedeten sich die beiden Täter und begaben sich zu ihrem Fahrzeug, um alles zu protokollieren. Eine Beschreibung der beiden Täter liegt nicht vor. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

