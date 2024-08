Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch (07.08.2024), in der Zeit von 15:00 - 15:45 Uhr, war die 28-jährige Geschädigte mit ihrem 1-jährigen Kind im Bereich der Gutleutstraße in Bad Dürkheim fußläufig unterwegs, als ein Mann auf sie zukam. Dieser habe die Geschädigte unvermittelt angespuckt und im Bereich von Gesicht sowie Kleidung getroffen. Im Anschluss entfernte sich der Angreifer fußläufig, wobei er der Geschädigten noch Schläge androhte. Der Angreifer wurde als circa 1,80 Meter groß, blonde Haare, männlich beschrieben. Bei der Tatausübung führte der Angreifer ein Fahrrad mit sich. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell