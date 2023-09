Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Lagerhalle

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Ährenfeld

Tatzeit: zwischen 08.09.2023, 16.30 Uhr, und 11.09.2023, 8.00 Uhr

Raesfeld - Gewaltsam in eine Lagerhalle eingedrungen sind Unbekannte in einem Gewerbegebiet in Raesfeld. Die Täter machten sich an der Tür zu schaffen, um in die Halle zu gelangen. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet. Zu dem Einbruch kam es zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 8.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (ao)

