Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit und Nötigung im Straßenverkehr

Ludwigshafen / Speyer (ots)

Am Samstagabend, dem 17.08.2024, gegen 22:20 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Saarlandstraße in Ludwigshafen einen 24-jährigen Autofahrer aus Dudenhofen. Der Mann versuchte zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte aber festgenommen werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum durch den Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Durch einen Zeugen wurde gemeldet, dass der Mann vorher, im Bereich Speyer, auf der L454 in Fahrtrichtung Schifferstadt, einen Audi Q5, durch mehrfaches nahe auffahren, genötigt hatte. Zeugen des Vorfalls in Speyer bzw. der Fahrer des Audis werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

