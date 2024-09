Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (10.09.2024) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich in der Filderstraße vor einer Frau entblößt zu haben. Der Tatverdächtige soll gegen 06.40 Uhr an das Beifahrerfenster einer 51-jährigen Frau geklopft haben, als diese verkehrsbedingt mit ihrem Auto an einer Ampel wartete. Anschließend soll der 41-jährige Mann auf die andere Straßenseite gegangen sein und sein Glied mehrfach entblößt haben. Alarmierte Beamte nahmen den Mann kurz darauf fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

