Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (12.09.2024) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Mann wurde gegen 18.20 Uhr dabei beobachtet, wie er Geld in der Kronenstraße entgegengenommen haben soll und daraufhin zu einem Versteck in unmittelbarer Nähe gelaufen und das Rauschgift dort geholt haben soll. Insgesamt haben die Beamten in dem Versteck, als auch bei dem 30-Jährigen, rund 170 Gramm Marihuana, Verpackungsmaterialien, sowie mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld gefunden. Der 30-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Freitags (13.09.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

