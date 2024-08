Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung am Kriegsdamm (17.08.2024)

Rottweil (ots)

Am Samstagabend ist es am Kriegsdamm zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Gegen 19.50 Uhr war ein 22-Jähriger zu Fuß unterwegs zum Norma und bemerkte, dass er von zwei Männern verfolgt wird. Diese lauerten ihm vor dem Einkaufsladen auf und es kam zu einer Streitigkeit. Die 26- und 22-Jährigen Verfolger versuchten ihn mit sich zu ziehen und schlugen ihn, als dieser Versuch scheiterte. Durch die Hilfe eines Passanten konnte er mit einer Platzwunde am Kiefer in Richtung JVA fliehen, wo er erneut auf die zwei Schläger traf. Diesmal konnte er den darauffolgenden Schlag abwehren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell