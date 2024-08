Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462

Lkr. Rottweil) Unfall auf der B462 mit einer Leichtverletzten (20.08.2024)

Dunningen - B 462 (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Bundesstraße 462 und der Abfahrt bei Dunningen sind am Dienstagmorgen insgesamt rund 14.000 Euro Sachschaden entstanden und eine Person leicht verletzt worden. Ein 24-Jähriger BMW-Fahrer war gegen 6 Uhr auf der B 462 in Richtung Rottweil unterwegs und bog bei Dunningen nach links auf die Abfahrt ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen Renault-Fahrer der in entgegen gesetzter Richtung fuhr. Auf der Einmündung stießen die beiden Autos zusammen. Der Fahrer des Renaults verletzte sich leicht am Rücken. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Ein Abschlepper kümmerte sich um beide Autos.

