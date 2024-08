Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auseinandersetzung mit Bierflasche (16.08.2024)

VS-Villingen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es Freitagnacht an einer Tankstelle in der Gerwigstraße gekommen. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit gerieten zwei Männer derart aneinander, dass einer der Beiden dem Gegenüber eine volle Glasflasche ins Gesicht schlug. Das zog Verletzungen im Gesicht des 22-jährigen in Form von Prellungen nach sich. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall, mitbekommen haben, oder Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 / 6010 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

