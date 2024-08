Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen, B 27

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit 12.000 Euro Schaden (19.08.2024)

VS-Schwenningen - B 27 (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr auf der Bundesstraße 27 verursacht hat. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin hielt auf der B 27 an der Abfahrt Schwenningen Ost verkehrsbedingt an. Eine 30-jährige mit einem Opel erkannte dies zu spät und fuhr dem BMW auf. Beide beteiligten Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb sie ein Abschleppdienst an der Unfallstelle auflud und abtransportierte.

