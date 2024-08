Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwarzer Golf drängt Auto von der B 274 beim Waldschwimmbad und flüchtet im Anschluss - Zeugen gesucht

Holzhausen an der Haide (ots)

Am Dienstag, 13. August, meldete eine Autofahrerin, dass sie gegen 14:10 Uhr von einem schwarzen Golf mit EMSer Kennzeichen von der Straße abgedrängt worden sei. Sie selbst sei von Holzhausen an der Haide in Fahrtrichtung Rettert gefahren, als ihr der Golf ohne erkennbaren Grund auf Höhe der Abfahrt zum Waldschwimmbad Holzhausen auf ihrer Spur entgegengekommen sei. Die Geschädigte musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und kollidierte dort mit zwei Leitpfosten. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss in Richtung Holzhausen. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben bzw. die zur Tatzeit im Bereich Holzhausen/Rettert einen auffällig fahrenden schwarzen Golf bemerkt haben, mögen sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.

