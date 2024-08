POL-PDMT: Zweirad unter Drogeneinfluss geführt

Dernbach (ots) - Am Dienstag, den 13.08.2024 gegen 01:00 Uhr, kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung an KFZ in der Ortslage Dernbach. Der Außenspiegel eines parkenden PKW in der Kirchstraße wurde abgetreten. Es liegen zwar Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen vor, ungeachtet dessen bittet die Polizei Montabaur um Zeugenhinweise in dem Fall. Tel. 02602 92260 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PHK Kaiser Telefon: 02602-9226-0 Pressemeldungen der ...

