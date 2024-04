POL-HRO: Einbruch in Schweriner Innenstadt

Linstow (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 25.04.2024, ereigneten sich gegen 16:10 Uhr auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Krakow am See innerhalb weniger Minuten vier Verkehrsunfälle auf einer Strecke von 300 m. Bei den Unfällen waren insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt. In Folge dessen verletzten sich zwei Personen schwer und zwei weitere Insassen leicht. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht ...

mehr