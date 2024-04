Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zukunftstag im Polizeipräsidium Rostock - 84 Mädchen und Jungen erhalten Einblicke in den Polizeiberuf

Rostock (ots)

Auch in diesem Jahr beteiligte sich das Polizeipräsidium Rostock mit Unterstützung des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV und des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV am bundesweiten Zukunftstag für Mädchen und Jungen. Um den vielseitigen Polizeiberuf vorzustellen, öffneten die Dienststellen in Ludwigslust, Schwerin und Wismar ihre Türen. Ein abwechslungsreiches Programm ermöglichte es den 84 Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren, Polizeiausrüstung anzulegen und auszuprobieren, Einblicke in die örtlichen Wachen zu erhalten und in Fahrzeugen wie Streifenwagen oder Schlauchbooten Platz zu nehmen.

Neben der Schutzpolizei konnten die Schülerinnen und Schüler auch die Kriminalpolizei und deren Arbeit kennenlernen und sich selbst mit Pinsel und Rußpulver auf Spurensuche und -sicherung begeben.

So interessant und spannend alle Bereiche bis dahin auch waren, am Ende waren es die Diensthunde, die bei den Jugendlichen für große Begeisterung sorgten. Mit feinen Nasen und respekteinflößendem Gebell zeigten die Vierbeiner ihr Können und ernteten dafür verdientermaßen großen Applaus.

Die Zukunftstage sind äußerst effektiv und für alle Beteiligten ein Gewinn. Ziel ist es, Orientierung über berufliche Perspektiven zu geben, Vorurteile abzubauen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das Polizeipräsidium Rostock plant auch für das kommende Jahr wieder einen Zukunftstag und freut sich auf viele interessierte Jugendliche, die einen Blick hinter die Kulissen des Polizeiberufes werfen möchten.

