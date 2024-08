Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mülltonnenhäusschen brennt - Zeugen gesucht (20.08.2024)

VS-Villingen (ots)

Aus noch unbekannter Ursache hat in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 1 Uhr in der Straße "Stöckerbergle" ein Mülltonnenhäusschen gebrannt. Ein Zeuge hatte den Brand über die 112 gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Villingen, - die mit einem Löschzug vor Ort war - löschte das Feuer, konnte einen Brandschaden an einer nebenanliegenden Garage aber nicht mehr verhindern. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 / 6010, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell