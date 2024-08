Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Gaggenau (ots)

Ein Unbekannter fuhr am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 6:45 Uhr mutmaßlich rückwärts aus einer Parkplatzlücke in der Rathausstraße heraus und beschädigte hierbei offenbar einen ordnungsgemäß parkenden Renault. Nach ersten Erkenntnissen verließ der unbekannte Fahrer daraufhin unerlaubt die Unfallstelle. An dem Renault blieben von der Beifahrertür hinten rechts bis zum Radkasten Kratzer mit weißen Lackabtragungen zurück, die auf ein weißes Fahrzeug hinweisen könnten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder sonstige sachdienstliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Gaggenau unter 07225 9887-0. /jo

