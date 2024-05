Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Busfahrer leicht verletzt

Meppen (ots)

Am Montag kam es auf der Straße Mühlenberg in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei war der Fahrer eines Busses gegen 14.30 in Richtung Twist unterwegs. In Höhe der Einmündung Rühler Dorfstraße kam ihm eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger entgegen. Mit dem Anhänger touchierte dieser den linken Außenspiegel des Busses. Der Spiegel wurde aufgrund des geöffneten Fensters in den Bus geschleudert, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Möglicherweise hat er den Unfall nicht bemerkt. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

