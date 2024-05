Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 60 neue pädagogische Fachkräfte für Verkehrserziehung (Foto)

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Rund 60 zukünftige Erzieher/innen der BBS Lingen haben am gestrigen Tag den Titel "Pädagogische Fachkraft für Verkehrserziehung" erhalten. Bereits im dritten Jahr wurde an den BBS in Lingen das Projekt zur "Ausbildungsbegleitenden Qualifizierung angehender Erzieherinnen und Erzieher zur pädagogischen Fachkraft für Verkehrserziehung" durchgeführt. Dabei konfrontierten KHK'in Katja Vieler und PHK'in Sabine Dickebohm die TeilnehmerInnen mit verschiedenen Frage- und Aufgabenstellungen rund um das Thema Verkehrserziehung von Kindern im Vorschulalter. Ziel des Projektes ist es, das richtige Verhalten im Straßenverkehr bereits in den Kindertagesstätten zu vermittelt und die Kinder somit zu schützen. Die neuen Fachkräfte für Verkehrserziehung haben durch die Teilnahme an dem Projekt die Möglichkeit, ihr dabei erlerntes Wissen nach ihrem Ausbildungsende mit in ihre Einrichtung zu nehmen und dort diverse Programme unter anderem mit dem Einsatz des "Rote Ritter Mobils" umzusetzen. Eins der durch die fördernden Vereine "Aktion Kinderunfallhilfe" und "THEILEn" finanzierten Mobile steht an den BBS Meppen und darf nach Terminabsprache durch die neu ausgebildeten Fachkräfte genutzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell