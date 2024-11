Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Einsatz an Schule; Brände; Verkehrskontrolle

Reutlingen (ots)

Rotlicht missachtet

Auf rund 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen im Kreuzungsbereich Rommelsbacher Straße / Föhrstraße entstanden ist. Ein 66 Jahre alter Peugeot-Lenker befuhr gegen 8.20 Uhr die Rommelsbacher Straße stadteinwärts. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand missachtete er an der Kreuzung zur Föhrstraße das dortige Rotlicht der Ampel und kollidierte in der Folge seitlich mit dem Renault Megane einer 33 Jahre alten Frau, die den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren wollte. Die Unfallbeteiligten wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (gj)

Köngen (ES): Einbruch in Reitstall

In einen Reitstall ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter drang in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und neun Uhr gewaltsam über eine Tür in das Gebäudeinnere ein. Dort stahl er mehrere Reitsättel mitsamt Zubehör. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere zehntausend Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Nürtingen (ES): Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen hat ein Mann sein Leben verloren. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war dieser gegen 8.45 Uhr mit einem Iveco-Transporter auf der B 297 von Nürtingen herkommend in Richtung Reudern unterwegs. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Transporter aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden MAN-Sattelzug eines 49-Jährigen. Dieser hatte noch ein Brems- sowie ein Ausweichmanöver nach rechts eingeleitet. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter auf die Seite und wurde vom Sattelzug noch einige Meter weit geschoben. Der Fahrer des Iveco wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der 49-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 150.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie zur Reinigung der Fahrbahn war eine zeitweise Vollsperrung der B 297 erforderlich. Der Verkehr wurde umgeleitet. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Einsatz an Schule

Wohl aufgrund von versprühtem Reizgas ist es am Montagvormittag an einer Realschule in der Limburgstraße zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Gegen 9.50 Uhr rückten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zu dem Bildungscampus aus, nachdem im Foyer im ersten Obergeschoss drei Schüler sowie zwei Lehrerinnen über Atemnot, Reizungen oder Schwindel geklagt hatten. Eine ärztliche Versorgung war nach einer Untersuchung durch eine Notärztin nicht erforderlich. Rund 30 Schüler wurden durch die Feuerwehr teilweise mit Hilfe einer Drehleiter über die Fenster ins Freie gebracht und zur Betreuung dem Rettungsdienst übergeben. Das Verlassen der Klassenräume über den Flur war bis zum Durchlüften des Gebäudes durch die Feuerwehr nicht möglich. Zur Betreuung aller betroffenen Schüler waren ebenso Lehrer, Schulsozialarbeiter sowie der schulisch-psychologische Beratungsdienst eingesetzt. Bei der Überprüfung des Gebäudes konnte durch einen Messtrupp der Feuerwehr kein Reizgas oder Ähnliches gemessen werden. Nach der Durchlüftung des Gebäudes wurde der Schulbetrieb kurz nach zwölf Uhr fortgesetzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zu einem möglichen Verursacher aufgenommen. (mr)

Neidlingen (ES): Zwei Schwerverletzte bei Brand in Wohngebäude

Bei einem Brand in einem Wohngebäude sind am Montagvormittag zwei Personen schwer verletzt worden. Gegen 11.50 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Seestraße aus, nachdem der Leitstelle Rauch aus einem dortigen Einfamilienhaus gemeldet worden war. Durch die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte, wurden ein 87-Jähriger sowie eine 79-Jährige mit schweren Verletzungen aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Sie wurden nachfolgend in Kliniken eingeliefert. Hierzu kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Dabei wird auch geprüft, inwieweit eine mögliche Verpuffung an einem Kachelofen im Wohnzimmer im Erdgeschoss zum Brand geführt haben könnte. Den Sachschaden beziffert die Polizei einer ersten Schätzung zufolge auf circa 15.000 Euro. (mr)

Bisingen (ZAK): PKW vollständig ausgebrannt

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Pkw-Brand am Montagvormittag auf der B27 gewesen sein. Ein 45-Jähriger war mit einem Renault Espace auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als es kurz vor der Anschlussstelle Bisingen zur Rauchentwicklung im Bereich des Motorraumes kam. Kurz nach dem Abstellen des Fahrzeugs auf dem Standstreifen waren erste Flammen im Bereich des Motors festzustellen, ehe das Fahrzeug in Vollbrand stand. Die von dem Mann alarmierte Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens an der Fahrbahn und dem Standstreifen steht noch nicht fest. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die B27 in Fahrtrichtung Tübingen zeitweise komplett gesperrt werden. Bis zur endgültigen Bergung des Wagens konnte der Verkehr auf der linken Spur vorbeigeleitet werden. (js)

Balingen (ZAK): Stoppstelle überfahren und Unfall verursacht

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag an der Kreuzung Steinachstraße / Schillerstraße ereignet hat. Eine 27-jährige Citroen-Lenkerin befuhr kurz nach 12.15 Uhr in Begleitung ihrer elf Monate alten Tochter die Steinachstraße in Richtung der Straße Auf Stetten. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit dürfte sie die Stoppstelle an der Kreuzung zur Schillerstraße übersehen haben und prallte in der Folge mit dem von links die Kreuzung querenden Mercedes einer 35-Jährigen zusammen. Diese hatte noch versucht, durch Bremsen eine Kollision zu verhindern. Die 35 Jahre alte Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch die Unfallverursacherin und ihre Tochter wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gefahren. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Unfall-Wagen mussten abtransportiert werden. (gj)

Balingen (ZAK): Mit verkehrsunsicherem Anhänger unterwegs

Ein Fiat-Kleinbus mit Anhänger und auffälliger Ladung ist am Montagvormittag von Beamten der Verkehrspolizei Balingen gestoppt und kontrolliert worden. Eine 66-jährige Pkw-Lenkerin war mit ihrem Gefährt gegen elf Uhr im Bereich der Behrstraße unterwegs. Dabei transportierte sie auf dem Anhänger Holzteile, die nur unzureichend gesichert waren. Des Weiteren stellten die Beamten während der Kontrolle nicht nur fest, dass die Hauptuntersuchung des Anhängers bereits seit Mai dieses Jahres ungültig war, sondern auch die Auflaufbremse keinerlei Bremswirkung mehr besaß. Das Fahrzeug wurde zur Begutachtung zu einer Prüfstelle gebracht. Die 66-Jährige sieht nun mehreren Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen entgegen. (gj)

