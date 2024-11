LPI-EF: 6.500 Euro aus Parkscheinautomat gestohlen

Straußfurt (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr wurde eine 87-Jährige in ihrer Wohnung in Straußfurt Opfer eines Trickdiebstahls. Ein unbekannter Mann klingelte an der Wohnungstür der Seniorin und gab sich als Heizungsableser aus. Die Frau ließ den vermeintlichen Ableser in ihre Wohnung, wo er augenscheinlich das Heizkörperthermostat prüfte. Während dieser Ablenkungshandlung, nutzte ein zweiter Unbekannter ...

mehr