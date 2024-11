Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Heizungsableser - Zeugen gesucht

Straußfurt (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr wurde eine 87-Jährige in ihrer Wohnung in Straußfurt Opfer eines Trickdiebstahls. Ein unbekannter Mann klingelte an der Wohnungstür der Seniorin und gab sich als Heizungsableser aus. Die Frau ließ den vermeintlichen Ableser in ihre Wohnung, wo er augenscheinlich das Heizkörperthermostat prüfte. Während dieser Ablenkungshandlung, nutzte ein zweiter Unbekannter die Gelegenheit und betrat unbemerkt die Wohnung. Aus einem Zimmer entwendete er Bargeld in Höhe von ca. 1800 Euro und verließ die Wohnung erneut unbemerkt.

Erst nachdem die Seniorin wieder allein in ihrer Wohnung war, bemerkte sie den Diebstahl und alarmierte die Polizei.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit wahrgenommen haben.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor solchen Trickdiebstählen zum Nachteil älterer Menschen. Immer wieder nutzen Täter die Gutgläubigkeit von Hausbewohnern aus und verschaffen sich unter falschem Vorwand Zugang zu Wohnräumen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten keine Unbekannten ohne vorherige Absprachen in ihre Wohnung zu lassen. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell