Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Erfurt (ots)

Am Freitagvormittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem kostspieligen Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein 45-jähriger Fahrzeugführer im Juri-Gagarin-Ring kurz vor dem Kreuzungsbereich Meyfartstraße mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit drei abgestellten Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer selbst blieb bei allem Glück im Unglück leicht verletzt und konnte noch am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro. (MH)

