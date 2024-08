Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zwei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall mit E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.08.2024 gegen 14:45 Uhr befuhren die 14- und 15-jährigen Mädchen unberechtigterweise gemeinsam auf einem E-Scooter die Spitalbachstraße in Neustadt. In der Nähe eines Supermarktes querten sie verbotenerweise den dortigen Fußgängerüberweg und übersahen einen sich nähernden PKW. Trotz einer sofortigen Bremsung konnte ein Zusammenstoß nicht vermieden werden und die Jugendlichen stürzten. Hierbei zogen sich die Beiden leichte Verletzungen zu. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit, insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell