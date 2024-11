Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf - Quer durch Thüringen und quer durchs Strafgesetzbuch

Erfurt

Die Kriminalpolizei Erfurt bittet dringend um Zeugenhinweise zu einer Serie von Straftaten, die sich am Freitag, 8. November 2024, mit einem roten VW Transporter T4 mit Erfurter Kennzeichen ereignet haben.

Das Fahrzeug wurde zunächst in der Nacht von Donnerstag bis Freitagmittag auf dem Gelände einer Gärtnerei in Erfurt-Hochheim gestohlen und diente anschließend mehreren kriminellen Aktionen in Thüringen als Tatfahrzeug. Um 17:25 Uhr sprengten die Täter zuerst in Heilbad Heiligenstadt einen Zigarettenautomaten, konnten jedoch keine Beute machen und flüchteten über die B247 in Richtung Mühlhausen. Hier verhielten sie sich besonders rücksichtslos, überfuhren rote Ampeln und warfen Böller auf andere Autos. Als sie sich ertappt fühlten, schalteten sie trotz Dunkelheit das Licht ihres Fahrzeugs aus und fuhren teilweise auf der Gegenfahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten abrupt bremsen, um Unfälle zu vermeiden. Die Spur des gestohlenen Fahrzeugs verlor sich zunächst 18:45 Uhr in Mühlhausen. Gegen 19:30 Uhr kam der VW Transporter schließlich in der August-Röbling-Straße in Erfurt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das nun fahruntüchtige Fahrzeug wurde angezündet und brannte vollständig aus; die noch unbekannten Insassen entfernten sich zu Fuß vom Unfallort.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu den Insassen des roten VW Transporters T4 machen können. Besonders hilfreich wären Dashcam-Aufnahmen von Autofahrern, die den Transporter oder die Vorfälle gefilmt haben. Auch Verkehrsteilnehmer, die selbst zu Notbremsungen gezwungen waren, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361 5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0290037/2024 entgegen und leitet diese bei Bedarf an die zuständigen Dienststellen weiter. (NW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell