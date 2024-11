LPI-EF: Schule in Sömmerda evakuiert

Sömmerda (ots) - In den vergangenen Tagen brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Sömmerda ein. Der Einbrecher war auf noch unbekannte Art und Weise in das Haus in der Lucas-Cranach-Straße gelangt. Im Untergeschoss stahl er aus einem unverschlossenen Kellerabteil das Rad eines Kinderfahrrads. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute im Wert von etwa 50 Euro. Donnerstagabend bemerkten die Besitzer den Einbruch und informierten die Polizei. (SE) Rückfragen ...

