LPI-EF: Mit intimen Bildern erpresst

Erfurt (ots) - Erneut nutzten Diebe in Erfurt das Keyless-Go-System, um ein hochwertiges Auto zu stehlen. In der Nacht zu Donnerstag waren die Täter in der Innenstadt unterwegs gewesen. Dort entdeckten sie einen Toyota Land Cruiser im Wert von etwa 70.000 Euro. Mit einem technischen Verstärker fingen sie die Signale des Fahrzeugsschlüssels ab und öffneten damit das Auto. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute ...

